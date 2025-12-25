SANT’Oggi. Giovedi 25 dicembre è il Natale del Signore,

25 dicembre: san Alberto Adamo Chmielowski (al secolo Adam Chmielowski), nacque a Igołomia (Polonia) il 20 agosto 1845, discendente da una famiglia nobile. Sin dai primi anni era molto caritatevole verso i poveri e divideva con loro quel che aveva. Quando Adam ha 8 anni il padre muore di tubercolosi; si trasferisce a Varsavia e, due anni più tardi viene mandato con una borsa di studio a Pietroburgo alla scuola dei cadetti. Dopo un anno la madre lo richiama nella capitale dove lo iscrive al ginnasio. Nel 1859 rimane orfano anche di madre e, con i fratelli. Quando nel 1863 in Polonia scoppiò l’insurrezione contro il potere zarista, Adam sta frequentando la Scuola Agraria di Pulawy. Entusiasta si unisce agli insorti e, durante una battaglia nei pressi di Melchów, il 30 settembre, rimane ferito dallo scoppio di una bomba a mano. Viene fatto prigioniero dai russi e gli viene amputata una gamba. Due mesi dopo con l’aiuto di parenti ed amici riesce a fuggire, ma deve lasciare la Polonia per rifugiarsi in Francia. Giunto a Parigi si fa applicare una protesi alla gamba amputata e inizia a frequentare la Scuola di Belle Arti; si trasferisce quindi a Gand (Belgio) per frequentare la facoltà di Ingegneria, poi a Monaco ancora all’Accademia di Belle Arti; quindi Varsavia e ancora Parigi. In ogni ambiente emergeva la sua personalità cristiana che, tradotta in coerenza di vita e di impegno professionale, influenzava quanti lo frequentavano. Convinto che per servire Dio «bisogna dedicare a lui l’arte ed il talento», nel 1880 entrò nella Compagnia di Gesù come fratello laico, presso il monastero di Tarnopol. Dopo sei mesi dovette lasciare il noviziato a causa della cattiva salute. Dopo soli sei mesi precipita in una profonda crisi spirituale che sconfina nella follia obbligandolo ad abbandonare la tonaca e a farsi ricoverare presso l’Istituto Regionale per malati di mente di Kulparow, vicino Leopoli. Ne esce, guarito, nel 1882. Superata la crisi spirituale, cominciò una nuova vita, dedicata tutta a Dio ed ai fratelli. Si stabilisce a casa del fratello dedicandosi alla pittura e al restauro di quadri nelle piccole chiese della zona. Entra in contatto con il Terzo Ordine Francescano e comincia a diffonderne la spiritualità. Tornato a Cracovia si imbatte nella tragica situazione dei dormitori pubblici, dove si rifugiavano i poveri. Ottiene dalla municipalità la direzione di questi luoghi e si dedica a risollevare la condizione dei più derelitti: percorre la città con un campanello in cerca di offerte per sostenere la sua opera. Per amore verso Dio e verso il prossimo, Adam rinunciò al successo dell’arte, al benessere materiale, agli ambienti aristocratici e decise di vivere tra quei poveri, per sollevarli dalle loro miserie morali e materiali. Il 25 agosto 1887 vestì un saio grigio, prese il nome di Fratel Alberto e un anno dopo, con il consenso del cardinale Albin Dunajewski, pronunciò i voti di terziario francescano, nel 1888, fondò la Congregazione dei Frati del Terzo Ordine di San Francesco, Servi dei Poveri, i quali presero cura del dormitorio maschile. Dedicandosi al servizio dei più poveri, degli abbandonati, degli emarginati e dei vagabondi. La sua attività di fondatore fu instancabile nonostante l’invalidità fisica. In pochi anni oltre alla congregazione maschile diede vita a quella femminile, detta delle Suore Albertine, nel 1891, che affidò a suor Bernardina Jabłońska. Nonostante l’invalidità e la protesi rudimentale alla gamba, viaggiava molto per fondare i nuovi asili in altre città della Polonia e per visitare le case religiose. Queste case erano aperte a tutti, senza distinzione di nazionalità o di religione. La forza per svolgere la sua attività l’attinse dalla preghiera, dall’Eucaristia e dall’amore per il Mistero della Croce. Colpito da cancro allo stomaco, morì a Cracovia il 25 dicembre 1916.