ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 25 Dicembre 2025

NATALE DEL SIGNORE
—————————-
Settimana n. 52
Giorni dall’inizio dell’anno: 359/6
A Roma il sole sorge alle 07:36 e tramonta alle 16:44 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 08:03 e tramonta alle 16:44 (ora solare)
Luna: 10.59 (lev.) 22.13 (tram.)
Proverbio del giorno:
Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.
Aforisma del giorno:
C’è gente che eredita la fede, come eredita i terreni, il casato, i titoli nobiliari, il denaro, una biblioteca e il castello. Fede per censo, ereditaria. (Ennio Flaiano)