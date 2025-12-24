Mugnano del Cardinale, gli auguri di Natale dell’Amministrazione comunale alla cittadinanza

Con un messaggio pubblicato sui canali social ufficiali, l’Amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale ha rivolto gli auguri di Natale a tutta la comunità, a nome del sindaco Alessandro Napolitano e dell’intera squadra di governo cittadino.

Nel post, accompagnato da un’immagine simbolica che unisce luoghi rappresentativi del paese e atmosfere natalizie, l’Amministrazione esprime l’auspicio che il periodo delle festività possa essere un’occasione di serenità, fiducia e rinnovato senso di comunità, valori ritenuti fondamentali per affrontare insieme le sfide future.

Un messaggio che richiama anche l’importanza della collaborazione, del rispetto reciproco e della crescita del territorio, elementi indicati come base per continuare a costruire un percorso condiviso a beneficio dell’intera cittadinanza.

Il post si chiude con un saluto affettuoso rivolto a tutti i mugnanesi, nel segno della vicinanza istituzionale e dello spirito natalizio che caratterizza questi giorni.                                                Mugnano del Cardinale, gli auguri di Natale dell’Amministrazione comunale alla cittadinanza