Sant’Anastasia, via Roma cambia volto: al via i lavori di riqualificazione con fondi PNRR

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ripristino e riqualificazione della sede stradale in via Roma, a Sant’Anastasia. Un intervento strategico, reso possibile grazie alla sinergia con GORI e al finanziamento dei fondi del PNRR, che mira a migliorare significativamente la rete infrastrutturale della città.

Il progetto non riguarda solo via Roma: sarà esteso anche alle altre arterie comunali interessate dalla dismissione delle vecchie condotte idriche, in un’ottica di rigenerazione urbana e miglioramento dei servizi essenziali per i cittadini.

A darne notizia è stato il sindaco Carmine Esposito tramite un post sul proprio profilo Facebook:

“Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi legati al cantiere, ma l’obiettivo è chiaro: garantire interventi di qualità e duraturi, per una città più efficiente e moderna. Stiamo lavorando per consegnare ai cittadini strade più sicure e funzionali.”

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza dell’investimento, che si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione urbana e attenzione al territorio. L’amministrazione seguirà passo dopo passo l’evoluzione dei lavori per assicurare tempi rapidi e il minimo impatto sulla viabilità quotidiana.

Un intervento tanto atteso, che rappresenta un passo concreto verso una Sant’Anastasia più vivibile, sicura e al passo coi tempi.