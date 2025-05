Tufo (AV) – L’8 maggio torna in scena la rappresentazione in onore di San Michele Arcangelo.

Tutto è pronto nel comune di Tufo per il ritorno della rappresentazione micaelica irpina per eccellenza. L’appuntamento è fissato per giovedì 8 maggio, alle ore 20, in Piazza Umberto I, dove il tradizionale palco a due piani (il Paradiso e l’Inferno) ospiterà il dramma “La Cacciata degli Angeli ribelli dal Paradiso” in onore di San Michele Arcangelo. La messa in scena vedrà alternarsi angeli e demoni in un crescendo drammatico fino allo scontro finale, durante il quale i diavoli tenteranno l’ascesa al cielo per venire ricacciati da San Michele Arcangelo. Ben venti i figuranti previsti: un bambino – San Michele – quattro bambine – gli angeli – quindici personaggi maschili (sei demoni, cinque principi infernali, Lucifero, Pluto, Gran Cerimoniere, Imperatore Infernale). La tradizione data le origini della manifestazione ai primi anni del Novecento, quando un vivace movimento culturale e religioso diede vita all’originale mix di prosa, versi e canti che caratterizza l’Opera di San Michele. La devozione da parte dei tufesi nei confronti dell’Arcangelo è, tuttavia, ben più antica, come testimoniato dalla Grotta protocristiana, con statua policroma seicentesca, e dalla collocazione del comune lungo la Strada Micaelica, conducente a Monte Sant’Angelo (Fg).

(Andrea Squittieri)