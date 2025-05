Atripalda si prepara al Giro d’Italia: un percorso tra cultura e sport con le Pro Loco

In attesa dell’arrivo del Giro d’Italia, Atripalda si anima con un’iniziativa che unisce cultura, sport e valorizzazione del territorio. Domenica 11 maggio, alle ore 9:30, si terrà una passeggiata speciale tra le tappe più suggestive della città, promossa dalle Pro Loco locali.

Un’occasione per riscoprire le bellezze storiche e artistiche di Atripalda, passeggiando tra strade, monumenti e scorci che raccontano l’identità del territorio. L’iniziativa nasce dalla volontà di coniugare l’attesa per uno degli eventi sportivi più amati dagli italiani con la promozione del patrimonio culturale locale.

Le Pro Loco saranno protagoniste di questa giornata all’insegna della condivisione, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso che celebra la storia, la tradizione e l’energia positiva che il Giro d’Italia porta con sé.

Un appuntamento imperdibile per vivere Atripalda in modo diverso, tra sport e cultura, in una cornice di festa e partecipazione.