Sant’Anastasia (NA): 50 Anni Dallo Scoppio della Flobert, Un Evento che Segnò la Comunità

Il 11 aprile 1975, un’esplosione devastante presso la fabbrica Flobert, situata a Sant’Anastasia, provocò una tragedia che segnò profondamente non solo il comune, ma l’intera area vesuviana. A distanza di 50 anni, l’amministrazione comunale di Sant’Anastasia desidera ricordare quel giorno doloroso, non solo per il tragico impatto sulle famiglie delle vittime, ma anche per celebrare la straordinaria resilienza e il coraggio della comunità anastasiana che, nonostante il dolore, è riuscita a superare la tragedia e a trasformarla in un simbolo di lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori.

La tragica esplosione causò la morte di numerosi cittadini provenienti non solo da Sant’Anastasia, ma anche dai comuni vicini di Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Cercola, Portici e San Sebastiano al Vesuvio. I funerali furono celebrati nei giorni successivi presso la Casa del Pellegrino, una struttura adiacente al Santuario della Madonna dell’Arco. Le bare delle vittime arrivarono su automezzi militari, un’immagine che rimase impressa nella memoria collettiva della comunità. La tragedia divenne, inoltre, un potente simbolo di denuncia delle condizioni di lavoro precarie e dello sfruttamento nei luoghi di lavoro, ispirando la celebre canzone “’a Flobert” del gruppo musicale “e Zezi”. La canzone, che parlava della tragedia e delle sue implicazioni sociali, è diventata un inno alla lotta contro il lavoro nero e le ingiustizie subite dai lavoratori.

In occasione del 50esimo anniversario della tragedia, il Comune di Sant’Anastasia ha organizzato una serie di eventi commemorativi per onorare le vittime e ricordare il coraggio della comunità. Il programma delle celebrazioni di venerdì 11 aprile è il seguente:

Ore 12:00

Santa Messa in suffragio delle vittime, presso il Cimitero Comunale di Sant’Anastasia.

Ore 20:00

Spettacolo teatrale “Vite infrante”, a cura dell’Associazione A.N.P.I., presso il Cinema Teatro Metropolitan.

Ore 20:30

Spettacolo “Sant’Anastasia – Flobert, 50 anni dopo la strage” e proiezione del documentario “Polvere da sparo”, a cura dell’Associazione Zezi Gruppo Operaio, presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi ai Romani.

Tutti gli eventi sono patrocinati e sostenuti dal Comune di Sant’Anastasia, che ha voluto celebrare il mezzo secolo di distanza dalla tragedia non solo come un momento di ricordo, ma anche come una testimonianza della lotta continua per la dignità dei lavoratori.

Un anniversario che, purtroppo, riporta alla luce il dolore di quella devastante esplosione, ma che, allo stesso tempo, celebra la forza e la determinazione della comunità di Sant’Anastasia nel non dimenticare e nel continuare a lottare per la giustizia e la sicurezza nei luoghi di lavoro.