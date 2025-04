Aggressione al carcere di Ariano Irpino: L’OSAPP chiede misure urgenti e tolleranza zero

Ariano Irpino, 08 aprile 2025 – Nuova aggressione ai danni del personale di Polizia Penitenziaria presso il carcere di Ariano Irpino, un episodio che evidenzia ancora una volta la pericolosità dei detenuti violenti e la necessità di interventi tempestivi. A darne notizia è l’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), che esprime forte preoccupazione per l’accaduto e sollecita misure urgenti da parte delle autorità competenti.

Stando al comunicato, l’aggressore, un detenuto già conosciuto per atti violenti nei confronti del personale, era stato precedentemente allontanato dal carcere di Salerno per comportamenti simili. Oggi, in evidente stato di escandescenza, il detenuto ha danneggiato gravemente l’ufficio matricola, distruggendo computer, suppellettili e vetri in plexiglass. Armato di forbici artigianalmente modificate, ha minacciato un ispettore di “recidergli la testa” e, nel frattempo, ha colpito un assistente di polizia penitenziaria presente sul posto.

I due agenti sono stati soccorsi prontamente e trasportati per le cure necessarie. Dopo una visita medica, entrambi sono stati refertati con una prognosi di sette giorni. L’OSAPP ha subito espresso piena solidarietà ai colleghi vittime di questa aggressione e ha augurato loro una pronta guarigione.

Il sindacato ha sollecitato con urgenza il trasferimento del detenuto in una struttura penitenziaria più sicura, preferibilmente al di fuori dei confini regionali. La richiesta arriva dopo numerosi episodi di aggressione che stanno diventando sempre più frequenti all’interno delle carceri della Campania. Emilio Fattorello, Consigliere Nazionale OSAPP, ha rimarcato che la politica degli spostamenti di detenuti violenti all’interno dello stesso Distretto Campano non è più tollerabile.

“Non possiamo più permettere che detenuti problematici vengano spostati senza un piano strategico adeguato. Questi detenuti continuano a compiere atti di violenza contro il personale e i più vulnerabili, creando una situazione insostenibile per il lavoro quotidiano degli agenti”, ha dichiarato Fattorello.

L’OSAPP, inoltre, ha ribadito la necessità di adottare provvedimenti disciplinari e legali esemplari per i detenuti che compiono atti di violenza. È giunto il momento di prendere provvedimenti severi, all’insegna di una tolleranza zero che non possa più lasciare spazio a comportamenti aggressivi e pericolosi all’interno degli istituti penitenziari.

La situazione nelle carceri della Campania continua a destare preoccupazione, e il sindacato lancia un appello alle autorità regionali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) affinché agiscano con tempestività per garantire la sicurezza del personale e prevenire nuovi episodi di violenza.