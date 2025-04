Sant’Anastasia, approvato il Rendiconto 2024: via libera anche al regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni

Si è svolto ieri sera il Consiglio Comunale di Sant’Anastasia, durante il quale è stato approvato il rendiconto finanziario per l’esercizio 2024, un documento che certifica le attività economiche dell’ente e pone le basi per il prosieguo dell’azione amministrativa.

A esprimere soddisfazione per il risultato è stato il sindaco Carmine Esposito, che ha voluto ringraziare il vicesindaco e assessore al Bilancio, Mario Trimarco, per il lavoro svolto: “Il rendiconto non fotografa solo quanto già realizzato, ma anche le risorse recuperate, che ci consentiranno di portare avanti numerosi progetti per Sant’Anastasia da qui alla fine dell’anno”, ha dichiarato il primo cittadino.

Un altro punto all’ordine del giorno, approvato all’unanimità, ha assunto un particolare rilievo politico: si tratta del nuovo regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione nella cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani.

“È un atto che considero altamente politico – ha sottolineato Esposito – perché consente a cittadini e associazioni di essere parte attiva nella vita della comunità. Uno strumento concreto per promuovere la partecipazione civica e valorizzare il senso di appartenenza al territorio”.

Il regolamento apre la strada a un modello di amministrazione condivisa, dove pubblico e privato sociale collaborano per migliorare spazi, servizi e qualità urbana, in un’ottica di sussidiarietà e responsabilità collettiva.

Con l’approvazione del rendiconto e l’adozione di questo nuovo regolamento, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno verso uno sviluppo sostenibile, partecipato e trasparente, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e il futuro della comunità.