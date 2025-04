Casamarciano, maxi scarico di pneumatici nella Terra dei Fuochi: denunciate tre persone

Un’altra ferita all’ambiente nella Terra dei Fuochi. A Casamarciano, in provincia di Napoli, i carabinieri forestali hanno scoperto e fermato un nuovo sversamento illegale di rifiuti: oltre cento metri cubi di pneumatici fuori uso, abbandonati nei pressi di un sottopasso stradale. Tre persone sono state denunciate e un autocarro utilizzato per il trasporto è stato posto sotto sequestro.

Il ritrovamento è avvenuto durante un’operazione di pattugliamento del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola, impegnato in attività di controllo contro l’inquinamento ambientale. I militari hanno notato una distesa di copertoni, verosimilmente depositata da poco tempo, poiché nei giorni precedenti, nella stessa zona, non erano stati rilevati accumuli simili.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, è stato possibile risalire a due episodi distinti di sversamento illecito. Gli stessi carabinieri, nei giorni successivi, si sono appostati in zona e hanno intercettato un autocarro già identificato nei filmati, a bordo del quale viaggiavano tre individui.

Fermati e identificati, i tre sono stati denunciati per gestione illecita e abbandono di rifiuti. Due di loro risultano recidivi, già deferiti all’autorità giudiziaria per reati ambientali. L’intero carico e il veicolo utilizzato per il trasporto sono stati sequestrati.

Il fenomeno dell’abbandono dei pneumatici rappresenta una delle piaghe più gravi nelle aree della Terra dei Fuochi: spesso vengono dati alle fiamme insieme ad altri materiali per far spazio ad altri rifiuti, contribuendo alla diffusione di sostanze tossiche nell’aria e nel suolo. In altri casi, come questo, rimangono ammassati ai bordi delle strade e nelle campagne, trasformando il territorio in una discarica a cielo aperto.

Le indagini proseguono per accertare eventuali altri responsabili e collegamenti con attività illecite nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.