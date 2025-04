Rotondi, Elezioni Comunali 2025: Ricusata la lista di Francesco Mainolfi

Colpo di scena a Rotondi in vista delle amministrative 2025. La commissione elettorale ha ricusato la lista capeggiata da Francesco Mainolfi a causa del ritardo nella presentazione: i documenti, infatti, sarebbero stati consegnati circa 50 minuti oltre il termine fissato per la chiusura delle formalità.

Con l’esclusione della lista di Mainolfi, resta in corsa una sola lista, quella guidata dal candidato sindaco uscente Francesco Finelli. A questo punto, per l’elezione sarà necessario che il quorum dei votanti venga raggiunto per la validità del voto.

Un aggiornamento importante che cambia radicalmente il panorama elettorale del comune irpino.