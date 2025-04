Forino (Av): Quando Papa Francesco “prese in braccio” due Bambini forinesi e benedisse l’ immagine di San Biagio Martire

Scorrono ancora le immagini dei solenni funerali del Santo Padre Papa Francesco, il Papa degli Ultimi, Pontefice il cui ricordo sicuramente rimarrà impresso nel cuore di tanti .

Lo stesso ricordo che resterà inciso anche nei forinesi e soprattutto nella secolare storia della Città di Forino, visto che a distanza di anni , ed ora principalmente riscopre

” la santa Orma” che Papa Francesco ha impresso e stampato in quello storico incontro avuto in Piazza San Pietro il 29 Maggio 2019 , allorquando nella Città Eterna , 300 forinesi giunsero in udienza papale . Della stessa udienza oltre la bella reminiscenza , rimarrà ad imperitura memoria la mano del Santo Padre benedicente l’immagine di San Biagio santo titolare della Parrocchia locale , e il magico bacio e abbraccio a due bambini Forinesi Angela Parisi e Luigi Di Giacomo evento di una portata storica mai verificatosi fin quel momento e che forse non si verificherà mai più.

Non conosciamo il successore di Papa Francesco, ma di questo Pontefice, ancora per tanto, tantissimo tempo , anche a Forino si parlerà e si porterà impresso uno splendido e maestoso ricordo. Daniele Biondi