Festa promozione Avellino in Serie B: scatta l’ordinanza di chiusura di diverse strade

In occasione della festa per la promozione dell’Avellino in Serie B, il Comune ha disposto una serie di chiusure e limitazioni al traffico in diverse strade cittadine per garantire sicurezza e ordine pubblico.

Le aree interessate dalla chiusura al traffico saranno:

Viale Italia (da intersezione con Via Marconi a intersezione con Corso Vittorio Emanuele)

Via F.lli Del Gaudio

Via Sellitto (da intersezione con Via Cotone a intersezione con Viale Italia)

Via De Concilii

Via Matteotti

Piazza Garibaldi (tratto tra Via Partenio e Via Terminio)

Via Mancini (tra Via Circumvallazione e Corso Vittorio Emanuele)

Via Campane (tra Via Circumvallazione e Via Vasto, per i veicoli diretti in Via Partenio)

Via Vasto (tra Via Campane e Via Mancini)

Via Circumvallazione (tra Via Del Balzo-Via Carducci e Via Campane, per i veicoli diretti in Via Guarini)

Via Guarini e Via Testa

Via Sottotenente Corrado (tratto tra Via Volpe e Via Olindo Preziosi)

Via Olindo Preziosi (tra Via Volpe e Via Guarini)

Piazza De Marsico (tratti tra Via Sara e Via Testa, e tra Via Preziosi e Via Tagliamento)

Via Tagliamento (tra Via Fontanelle e Via Esposito)

Via Esposito

Via F.lli Bisogno (tra Via Nicoletti e Via Esposito)