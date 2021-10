ROCCARAINOLA. L’amministrazione comunale offre il trasporto scolastico gratis per gli studenti con disabilità

Con il rientro a scuola, dopo la chiusura delle scuole per le festività dei morti, il Comune di Roccarainola ha previsto l’utilizzo del pulmino scolastico gratuitamente per tutti i bimbi affetti da disabilità grave. Un iniziativa lodevole dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Russo che è stata accolta con grande soddisfazione dalle famiglie nelle cui file si trovano bimbi “speciali”. Un modo questo anche di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per cercare di fare di più per chi purtroppo vive esigenze paticolari.

adsense – Responsive – Post Articolo