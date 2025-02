Riunione della classe 3C delle scuole medie di Mugnano del Cardinale dell’anno 77/78: 47 anni di amicizia che non svaniscono

Ci sono legami che, nonostante il passare degli anni, non solo restano intatti, ma si rinforzano. Questo è il caso della classe 3C delle scuole medie di Mugnano del Cardinale dell’anno scolastico 77/78, che nei giorni scorsi si è riunita con grande emozione presso il Caffè Aragonese. Un incontro che, dopo 47 anni, ha riportato alla luce ricordi e momenti di un passato che, seppur lontano, rimane vivido nei cuori di ognuno di loro.

Il gruppo, che nel 1977/78 viveva insieme le esperienze quotidiane di scuola e crescita nelle aule della scuola media di Mugnano del Cardinale, si è ritrovato con il desiderio di rivivere quei giorni, ora visti attraverso il filtro della nostalgia. Non si trattava solo di un semplice incontro, ma di un’occasione per rinnovare legami, condividere storie e riflessioni, e far emergere quelle emozioni che il tempo non è riuscito a cancellare.

Tra i presenti al tavolo, tanti i volti conosciuti, che hanno fatto parte della storia di quel gruppo indimenticabile: Acierno Aniello, Acierno Gioacchino, Biancardi Andrea, Bianco Filomena, Canonico Domenico, Canonico Raffaela, Guerriero Alfonso, Masucci Carmine, Napolitano Antonio, Patriciello Michelina e Sanseverino Stefanina. Ogni nome, una storia, un ricordo che si è intrecciato nel corso degli anni.

Nonostante siano trascorsi quasi mezzo secolo, il legame tra i membri della classe 3C non è mai svanito. Anzi, il tempo sembra non aver avuto alcun impatto sulla forza di quella connessione, che continua a resistere al trascorrere degli anni. Ogni sorriso, ogni battuta, ogni racconto sembrava riportarli indietro, a quei giorni di scuola, quando tutto sembrava possibile e la vita era tutta da scoprire.

L’incontro al Caffè Aragonese è stato una conferma che certi legami sono destinati a perdurare nel tempo, indipendentemente dalle circostanze. Un bellissimo esempio di amicizia, di affetto, e di un passato che non perde mai il suo fascino, ma che anzi, con il tempo, diventa ancora più prezioso.

E così, dopo 47 anni, la classe 3C del 77/78 delle scuole medie di Mugnano del Cardinale ha dimostrato che non c’è distanza né tempo che possa indebolire una vera amicizia, che si rafforza, giorno dopo giorno, ricordo dopo ricordo.