Scandone Avellino, beffa all’ultimo secondo: Piazza Armerina vince 71-72

Esce sconfitta la Scandone Avellino nella gara d’esordio casalinga dei play-in.

Piazza Armerina espugna il Del Mauro con il punteggio di 71-72 grazie al canestro sulla sirena di Binelli, dopo un match equilibrato in cui gli uomini di Sanfilippo erano riusciti a portarsi in vantaggio anche di 11 lunghezze nel terzo quarto, per poi subire la rimonta di Laganà e compagni.

Pesa la percentuale ai liberi non particolarmente positiva dei biancoverdi: 64% (21/33).

Con questa vittoria, i siciliani agganciano la Scandone in classifica a 14 punti.

Avellino si schiera con Trapani, Soliani, Jaskus, Stefanini e Pichi; Piazza Armerina risponde con Coltro, Laganà, Binelli, Occhipinti e Rotondo.

La Scandone parte bene con Soliani e Stefanini subito incisivi in attacco, mentre i siciliani si affidano alle giocate di Rotondo sotto canestro. Il doppio fallo nel giro di pochi secondi fischiato a Jaskus costringe Sanfilippo a gettare nella mischia Iannicelli. Le squadre si equivalgono in questa prima parte di gara, con Avellino che spreca diverse occasioni in attacco. Sulla sirena, una tripla di Coltro – uno dei migliori dei suoi – porta avanti gli ospiti (15-18).

Nel secondo periodo, Avellino parte forte con un mini parziale di 6-0 firmato da Stefanini e Cantone. Coach Patrizio chiama subito il primo timeout della partita. Cantone continua a disegnare basket per i suoi compagni, mentre è Occhipinti a interrompere il parziale dei biancoverdi con un canestro in sospensione. Piazza Armerina reagisce e torna avanti grazie ai canestri di Laganà e Rotondo. Da segnalare l’ingresso in campo tra le fila dei padroni di casa di D’Offizi. Le due triple di Stefanini e Trapani riportano avanti la Scandone, che prova ad approfittare del bonus falli raggiunto dagli avversari. È capitan Trapani a caricarsi la squadra sulle spalle in questa fase, con ottime giocate anche in difesa. Sul finire del quarto, Avellino raggiunge il massimo vantaggio: 39-31 al 20’.

Si torna in campo con una tripla firmata da Pichi, subito seguita da una giocata in avvicinamento del solito Rotondo. Avellino vola sul +11, ma Piazza Armerina resta viva e si riavvicina grazie a Labovic e Occhipinti, costringendo Sanfilippo a un nuovo timeout. Il fallo tecnico fischiato a coach Patrizio sembra favorire i lupi, ma Trapani spreca dalla lunetta. Piazza Armerina trova punti preziosi con Laganà e completa la rimonta con il canestro sulla sirena di Rotondo. 54-54 al 30’.

Nell’ultimo quarto, Piazza Armerina torna avanti con un canestro da sotto di Rotondo, ma Avellino risponde colpo su colpo con Soliani. La partita resta in bilico. I biancoverdi sbagliano troppi liberi e Piazza Armerina ne approfitta, portandosi a due possessi di vantaggio. A cinque minuti dal termine, la Scandone è costretta a rincorrere. La gara diventa molto fallosa e spezzettata.

A 30 secondi dalla fine, Piazza Armerina è avanti di due punti, ma Iannicelli trova la tripla del sorpasso, facendo esplodere il Pala Del Mauro. Gli ospiti hanno l’ultimo possesso e 9 secondi a disposizione. Coach Patrizio chiama timeout per disegnare l’azione decisiva, che si conclude con il canestro vincente di Binelli. Piazza Armerina vince 71-72.

Queste le parole di coach Sanfilippo al termine della gara:

“Dovevamo chiudere la partita quando eravamo in vantaggio, invece abbiamo permesso agli avversari di rientrare. Sono stati più concreti e lucidi nei momenti decisivi. Nel momento chiave abbiamo mollato in difesa e fatto scelte sbagliate in attacco. Anche la bassa percentuale ai liberi ha pesato. Ora testa bassa e lavoriamo più forte di prima”.

Nel prossimo turno, domenica 2 marzo, la Scandone sarà impegnata in trasferta sul campo degli Svincolati Milazzo.

Parziali: 15-18; 24-13; 15-23; 17-18

Tabellino: