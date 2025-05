Referendum di giugno: a Baiano un nuovo gazebo informativo con Franco Fiordellisi CGIL.

In vista dei prossimi referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, continuano in tutta Italia le iniziative per informare i cittadini sui contenuti dei cinque quesiti in materia di lavoro e cittadinanza. Anche a Baiano, in provincia di Avellino, si è tenuta questa mattina una nuova iniziativa pubblica: un gazebo informativo organizzato dal comitato locale per il “Sì”.

L’evento ha visto la partecipazione del dirigente campano della CGIL, Franco Fiordellisi, che ha incontrato i cittadini per spiegare le ragioni del voto favorevole ai quesiti referendari. “È fondamentale – ha dichiarato Fiordellisi – restituire voce ai lavoratori su temi cruciali come i licenziamenti, i contratti a termine e i diritti nei luoghi di lavoro. Informare correttamente è il primo passo per una partecipazione consapevole”.

I volontari del comitato hanno distribuito materiale illustrativo e risposto alle domande dei passanti sui cinque quesiti referendari, che riguardano:

1.Il ripristino della tutela reintegratoria per i licenziamenti illegittimi nel contratto a tutele crescenti.

2.L’eliminazione del tetto all’indennizzo per i lavoratori licenziati nelle piccole imprese.

3.L’obbligo di causale per i contratti a tempo determinato.

4.La responsabilità solidale negli appalti.

5.L’abbassamento da dieci a cinque anni del periodo di residenza per richiedere la cittadinanza italiana da parte di cittadini extracomunitari.

L’iniziativa a Baiano rientra in una campagna più ampia promossa da sindacati, associazioni civiche e movimenti progressisti, con l’obiettivo di superare il quorum del 50% + 1 degli elettori, necessario affinché il risultato del referendum sia valido.

Il comitato ha annunciato che ulteriori momenti di confronto e informazione saranno organizzati nei prossimi giorni nei comuni limitrofi, per coinvolgere il più possibile la popolazione e rafforzare la consapevolezza sull’importanza del voto.

Ecco le nostre interviste nel video allegato