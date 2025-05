Tragedia a Marcianise: bambina di sei anni muore dopo un malore improvviso

Marcianise (CE), 18 maggio 2025 – Una tragica notizia scuote la comunità campana. Una bambina di soli sei anni è deceduta nella notte presso il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Marcianise, dove era stata trasportata d’urgenza dopo essersi sentita male mentre cenava a casa con i genitori.

La piccola, originaria di Santa Maria a Vico e residente nella zona dei Migliori, era figlia di un carabiniere in servizio nel Napoletano. Secondo quanto riportato, era già in cura presso l’ospedale Monaldi di Napoli per una precedente patologia.

Il malore è stato improvviso e, nonostante il tempestivo intervento dei genitori, che l’hanno portata subito in auto al pronto soccorso, per la bambina non c’è stato nulla da fare. È morta nel corso della notte mentre si trovava in osservazione.

A seguito del decesso, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche degli ospedali coinvolti e della salma, delegando il commissariato di Polizia di Stato di Marcianise a condurre le indagini per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità.