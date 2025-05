Sperone, sit-in della Guardia Nazionale Ambientale in piazza Luigi Lauro: informazione e reclutamento al centro dell’iniziativa

Sperone (AV), 18 maggio 2025 – Una mattinata all’insegna dell’impegno civico e della sensibilizzazione ambientale quella vissuta oggi in piazza Luigi Lauro a Sperone, dove il distaccamento di Ariano Irpino della Guardia Nazionale Ambientale ha allestito un sit-in informativo per promuovere la cultura della legalità e il rispetto per la natura.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, ha avuto come obiettivo principale quello di presentare le attività del corpo volontario e illustrare le modalità di adesione al movimento. “Aperte le iscrizioni 2025” si leggeva sui volantini distribuiti dai volontari in divisa, accompagnati da slogan come “Maltrattare un animale è un reato: denuncia la violenza!”, a testimonianza del forte impegno anche sul fronte della tutela animale e della vigilanza ecozoofila.

La Guardia Nazionale Ambientale, riconosciuta dallo Stato italiano con decreto del Ministero dell’Ambiente (n.110 del 29/04/2016), è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Il distaccamento irpino, con sede in via Marconi n. 20 ad Ariano Irpino, opera attivamente in ambiti che spaziano dalla vigilanza ambientale, ittica, venatoria, alla protezione civile, passando per educazione ambientale e zoofilia e zootecnia.

Durante il sit-in, i volontari hanno fornito ai cittadini il “Vademecum dell’Aspirante Guardia”, un documento che sintetizza i compiti, i valori e le competenze richieste a chi intende entrare a far parte del corpo. Particolarmente apprezzato l’approccio diretto e inclusivo, volto ad avvicinare soprattutto i giovani alla partecipazione attiva e al volontariato civico.

Il responsabile del distaccamento ha sottolineato che la Guardia Ambientale non si limita a segnalare illeciti, ma rappresenta un presidio permanente di tutela del territorio, in stretto raccordo con le autorità locali e le forze dell’ordine.

L’iniziativa di Sperone, che ha visto una buona partecipazione, fa parte di una più ampia campagna di presenza sul territorio che nelle prossime settimane toccherà anche altri comuni della provincia di Avellino. Durante l’incontro è stato anche lanciato un appello ufficiale ai sindaci del Mandamento Baianese, affinché si attivino per richiedere il supporto della Guardia Nazionale Ambientale a costo zero, come previsto dalle convenzioni già attive in altri comuni italiani. «Siamo pronti a offrire la nostra presenza – hanno spiegato i volontari – per aiutare i Comuni nella sorveglianza del territorio, nel contrasto agli illeciti ambientali e nella protezione degli animali, senza alcun onere economico per le amministrazioni». Momento particolarmente toccante della mattinata è stato il giuramento ufficiale di una nuova Guardia volontaria, originaria proprio di Sperone, che ha prestato giuramento di fedeltà e impegno civico davanti ai colleghi e ai cittadini presenti. Un gesto simbolico che sottolinea l’attaccamento al territorio e la volontà di contribuire in prima persona alla sua difesa.

Per chi fosse interessato a ricevere informazioni o iscriversi come volontario, è possibile contattare i numeri 331 7518831 / 339 1053410 oppure scrivere agli indirizzi:

•campania@guardianazionaleambientale.eu

•campania@pec.guardianazionaleambientale.eu