QUINDICI. Torna in carcere Adriano Graziano dopo la sentenza della Corte d’Appello

La sentenza di condanna era divenuta esecutiva e per questo Adriano Graziano, 54 anni, di Quindici è tornato in carcere, anche se in un primo momento, quando le forze dell’ordine erano andate a notificargli il tutto era irreperibile.

Protagonista della faida che che negli anni ha provocato molte vittime nel Vallo di Lauro, l’uomo dovrà scontare una pena di dieci anni di reclusione. Ma prima che gli agenti della Squadra mobile della questura di Avellino lo raggiungessero a casa, Adriano Graziano ha fatto perdere le sue tracce.

E’ stato condannato per associazione mafiosa e al termine dei dieci anni di carcere, sarà sottoposto a tre anni di libertà vigilata. Per giorni la polizia lo ha cercato ovunque, senza trovarlo. L’uomo si è costituito ieri, nel carcere di Rebibbia di Roma.

adsense – Responsive – Post Articolo