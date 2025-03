Incidente a Sant’Angelo dei Lombardi: uomo di 58 anni cade dal tetto

Un drammatico incidente si è verificato a Sant’Angelo dei Lombardi, dove un uomo di 58 anni è precipitato dal tetto di un edificio. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Avellino. Il 118 è intervenuto prontamente per trasferirlo d’urgenza in ospedale. Al momento, le sue condizioni sono estremamente critiche. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica dell’incidente.