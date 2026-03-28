Quadrelle. Il Rilancio dell’area Pip. Guerriero: “Tante attività e nel futuro meno tasse per tutti”

I propositi di sviluppo futuristico del comune di Quadrelle passano anche dal decollo definitivo dell’area pip. Il candidato sindaco Nicola Guerriero non ha alcun dubbio. “Dal duemilaventi ad oggi la situazione è cambiata. Lo stato attuale dell’area è sotto gli occhi di tutti, e nel duemilatrentuno – afferma fiducioso l’aspirante fascia tricolore – avremo un’area che rappresenterà il fiore all’occhiello del nostro piccolo paese, ma anche dell’intero Mandamento Baianese visto il crescente interesse che si sta manifestando”. Gli opifici, attualmente, si contano sulle dita di una mano. Sono proprio cinque, infatti, le attività attualmente operative nell’area. “Per il nostro comune – sottolinea l’assessore uscente dell’esecutivo Rozza – si tratta di un grandissimo risultato perché la situazione, fino a qualche tempo fa sembravacompromessa. Quando ci siamo insediati nel duemilaventi non era presente alcuna impresa. Abbiamo lavorato in maniera seria e responsabile. In maniera silenziosa ed evitando falsi proclami. Con grande pazienza abbiamo posto basi importanti ai fini deldecollo concreto dell’area”. Per il futuro Guerriero e l’amministrazione che verrà è pronto ad agevolare il dislocamento di nuove attività. “Una sesta impresa è già pronta ad avviare nelle prossime settimane la sua operatività, mentre registriamo l’interesse di altri imprenditori pronti anche loro a traslocare a Quadrelle. Questo, per noi, rappresenta un motivo di forte vanto e soddisfazione per quello che siamo riusciti a fare”, fa sapere il candidato sindaco di Quadrelle Civica. La road map per dare ulteriore linfa all’area pip è tracciata. “L’amministrazione uscente del sindaco Simone Rozza si è già attivata per reperire nuovi finanziamenti per la creazione di infrastrutture ed implementare la gamma dei servizi a beneficio degli imprenditori”. Per andare incontro alle difficoltà del periodo storico, inoltre, Quadrelle Civica propone una serie di incentivi fiscali per le imprese del Pip locale. “Garantiremo detrazioni fiscali per gli investimenti effettuati dalle Pmi nelle tecnologie innovative o nella formazione del personale. Poi ci adotteremo esenzioni sulle imposte locali per i primi anni di attività. Provvedimenti che allieveranno il carico fiscale, favoriranno l’interesse di nuovi imprenditori e gli investimenti in qualità dei servizi in settore strategici come la sostenibilità ambientale, la tecnologia verde e il digitale”. Un ulteriore dato significativo che Guerriero tiene in particolar modo ad evidenziare, è quello occupazionale. “Non stiamo parlando certamente della Silicon Valley, ma nel nostro piccolo abbiamo creato i presupposti per favorire la presenza di attività lavorative e stimolato il consumo locale. Se abbiamo deciso di puntare sul potenziale delle imprese locali è perché crediamo nel futuro delle nostre comunità, supportando il coraggio degli imprenditori nel campo dell’innovazione e nella costruzione di un tessuto economico e sostenibile”, conclude l’aspirante sindaco di Quadrelle Nicola Guerriero.