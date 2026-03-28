Grande attesa a Sperone per l’inaugurazione della nuova Rosticceria & Pasticceria “S. Elia di Russo Giovanni”

Un nuovo punto di riferimento per gli amanti del gusto sta per aprire le sue porte a Sperone. Sabato 28 marzo alle ore 19:00, in Corso Umberto I, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Rosticceria & Pasticceria “S. Elia di Russo Giovanni”, un evento che promette di unire tradizione, qualità e convivialità.

L’invito è aperto a tutti: cittadini, famiglie e curiosi sono attesi per celebrare insieme questo importante traguardo. La nuova attività nasce con l’obiettivo di offrire prodotti artigianali preparati con ingredienti selezionati e grande passione, spaziando dalle specialità di rosticceria ai dolci tipici della tradizione italiana.

Durante la serata inaugurale, gli ospiti potranno degustare una varietà di prelibatezze: fragranti cornetti, biscotti artigianali, sfogliatelle, cannoli e tante altre specialità dolci e salate. Un’occasione perfetta per scoprire la qualità e la cura che caratterizzano ogni creazione.

L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, all’insegna della condivisione e del piacere di stare insieme. L’iniziativa rappresenta anche un segnale positivo per il territorio, arricchendo l’offerta commerciale locale e valorizzando le tradizioni gastronomiche.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare:

“Vi aspettiamo per festeggiare insieme con gusto, dolcezza e tante specialità. Non mancate!”

Un appuntamento da segnare in agenda per chi ama il buon cibo e vuole sostenere le realtà locali.