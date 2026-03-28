Irregolarità nell’Agro Nocerino-Sarnese e nel capoluogo. Criticità anche in Irpinia

Nell’Agro Nocerino-Sarnese è stata disposta la sospensione immediata di un panificio a causa di gravi carenze igienico-sanitarie: presenza di infestanti, ambienti sporchi e pareti deteriorate. Nel corso del controllo sono stati sequestrati circa 55 chilogrammi di prodotti dolciari e di rosticceria privi di tracciabilità.

Nel capoluogo salernitano, invece, i militari hanno sequestrato ulteriori 50 chilogrammi di dolci non tracciati all’interno di un bar, imponendo anche prescrizioni per alcune irregolarità minori.

Nella zona nord della provincia è stata inoltre notificata una diffida a uno stabilimento alimentare per criticità legate alle procedure di autocontrollo HACCP.

Criticità anche in Irpinia

Situazione analoga in provincia di Avellino, dove i NAS hanno disposto la sospensione di una linea di lavorazione in un impianto ortofrutticolo. Alla base del provvedimento, gravi carenze igieniche e strutturali, oltre a problemi nella manutenzione degli ambienti e delle attrezzature.

Benevento, chiusa area di produzione dolciaria

In provincia di Benevento, infine, è stata chiusa un’intera area destinata alla produzione dolciaria. Le ispezioni hanno evidenziato sporco pregresso su pavimenti e attrezzature, oltre alla presenza di insetti nei locali di deposito.

Per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro.

Il bilancio dei controlli

Il valore complessivo delle strutture sottoposte a sospensione supera 1,5 milioni di euro. Le sanzioni amministrative elevate ammontano invece a circa 6.000 euro.

Un’operazione che conferma l’attenzione delle autorità nel garantire standard elevati di sicurezza alimentare e nella tutela della salute dei consumatori.