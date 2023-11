Riceviamo e pubblichiamo.

Anche quest’anno il Comune di Quadrelle ha aderito al Pino Irpino, divenuto negli anni un appuntamento atteso da tutti noi.

Si tratta di uno straordinario progetto culturale e sociale che coinvolge le istituzioni locali, le associazioni e i singoli cittadini in tutta la provincia di Avellino.

Quasi mille chilometri percorsi dagli organizzatori del progetto per attraversare tutto il territorio provinciale, incontrando per l’occasione, tanti amici alla scoperta delle tante tradizioni locali.

L’appuntamento nel nostro comune e’ per il giorno 7 dicembre alle 19:06, davanti alla casa comunale.

Al progetto oltre al Comune di Quadrelle, collaboreranno i ragazzi del Servizio Civile Locale, l’Associazione Socio Culturale Quadrelle e Daniela Napolitano che da anni collabora con il Pino Irpino.

Quest’anno il tema su cui si muoverà la carovana sarà “Tutti hanno diritto a mettere il piatto a tavola, soprattutto nei giorni di festa”.

Per questo raccoglieremo alimenti per aiutare tutti a imbandire le tavole delle FESTE NATALIZIE.

I prodotti alimentari raccolti verranno donati e redistribuiti attraverso le Caritas diocesane.

Sicuri di un vostro tangibile contributo vi ringraziamo e vi aspettiamo il 7 dicembre per la consegna al Pino Irpino dei pacchi raccolti nel nostro Comune.