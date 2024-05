Il Contrada Forino vince il Campionato di Terza Categoria. La soddisfazione del Segretario Societario Dott. Raffaele Basile: “È solo l’inizio di altri successi”

Siamo ufficialmente arrivati all’ultima giornata di un Campionato quello di Terza Categoria Girone D più che avvincente, dove il Contrada Forino e il Sol Sports Club hanno letteralmente fatto il vuoto, arrivando a giocarsi il titolo all’ultima giornata. Il Contrada Forino dal canto suo ha preso in mano le redini del campionato fin dall’inizio senza averle mai lasciate ed a 90 minuti dal termine, ha avuto il destino nelle proprie mani e non lo ha buttato alle ortiche . Infatti con la vittoria di oggi per 5-0 contro il San Leucio, ha decretato il suo accesso in Seconda Categoria . Numeri impressionanti quelli della squadra di mister Pasqualino Esposito con 55 punti totalizzati 22 partite giocate di cui 17 VITTORIE 4 PAREGGI ed una 1 sola SCONFITTA . 73 GOL SEGNATI, 10 GOL SUBITI 63 DIFFERENZA RETI con un 3.3 MEDIA GOL PARTITA e Bomber Liotti con 23 reti all attivo Matador dei Giallo Nero. Ed ecco il capolavoro, realizzato senza indugio , senza esitazione che ha riportato da queste parti il calcio Provinciale che conta dopo anni di assopimento.

Le parole a caldo del Segretario Societario Dott. Raffaele Basile raggiunto telefonicamente da Bassa Irpinia ci danno contezza di quanto di buono realizzato dalla squadra giallo – nero. ” Siamo partiti da zero, dal nulla , in sordina con un progetto venuto fuori giorno dopo giorno , assemblando una squadra, un gruppo di ragazzi motivati provenienti dai territori di Contrada e Forino. Una società completamente nuova .Per tanti di noi questo traguardo rappresenta tanto, visto che rappresenta il ritorno nel Calcio Provinciale che conta dei nostri territori dopo alcuni anni di assopimento. Anche il mio è stato un ritorno seguito ad una lunghissima pausa. Cosa dire un Campionato eccezionale, fantastico, una cavalcata che ha visto i nostri atleti essere protagonisti fin dalle prime giornate . Ed è proprio a loro , al mister Pasquale Esposito che va il mio ringraziamento, nonché quello di tutta la nostra società. Un ringraziamento alla tifoseria che ci ha sempre dimostrato il suo calore ed il suo affetto, nonché all’ Amministrazione Comunale di Contrada al Sindaco Avv.to Pasquale De Santis che ci ha ospitato e supportato presso il Wolwes Stadium oggi presente ancora una volta tra noi a Montoro ad incoraggiare i nostri ragazzi, nonché al caro Giuseppe Fasulo che ci ha coadiuvato , aiutato in questa stagione agonistica ed all’ amministrazione comunale di Forino per la vicinanza. Infine un ultimo e grande ringraziamento a tutti i nostri Sponsor grande linfa vitale che hanno creduto in questo progetto e spero lo facciano ancora. Ora è il momento di festeggiare, ma anche di guardare al futuro in Seconda Categoria, un nuovo campionato Provinciale nel quale riponiamo grandi aspettative, con l’ obiettivo di divertire, divertirci e credere ancora in qualcosa di buono. “ Daniele Biondi