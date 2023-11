NAPOLI. Controlli Movida nei quartieri di Vomero e Decumani.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Arenella, Chiaiano, Bagnoli, Pianura e Posillipo, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli con le unità Cinofile antidroga, e della Polizia Locale hanno effettuato controlli nelle zone del Centro Storico e in particolare nelle piazze Miraglia, Bellini e San Domenico Maggiore e nelle vie Mezzocannone , De Marinis e Largo San Giovanni Maggiore.

Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 122 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, 6 sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale; inoltre sono stati controllati 5 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati per mancata emissione dello scontrino fiscale.

Ancora, gli agenti del Commissariato Vomero, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti, Falcone e Merliani hanno identificato 201 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllato 37 veicoli, sanzionata una persona al Codice della Strada per guida con patente sospesa; sono state, altresì, controllate 3 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.