Una Serata di Musica e interviste al “The Golden Pot” di Cardito

Nella vivace atmosfera del “The Golden Pot”, il celebre pub situato in via Marconi a Cardito, gli amanti della musica hanno avuto il privilegio di assistere a un evento straordinario: l’esibizione di Piero Gallo, attuale mandolinista di Gragnaniello, e Lino Vairetti, frontman degli Osanna.

Il palco del “The Golden Pot” si è trasformato in un palcoscenico di emozioni, dove le note delle mandolini di Gallo e la voce potente di Vairetti hanno incantato il pubblico presente. La magia della musica ha avvolto l’intero locale, trasportando gli spettatori in un viaggio attraverso le melodie e le atmosfere uniche create dagli artisti.

Ma l’evento non si è limitato solo alle performance musicali. Il nostro inviato, Saverio Candela, ha avuto l’opportunità di intervistare Piero Gallo e Lino Vairetti, raccogliendo pensieri e emozioni direttamente dagli artisti.

Durante l’intervista, Gallo ha condiviso la sua passione per la musica e le sue esperienze con Gragnaniello, sottolineando l’importanza di mantenere viva la tradizione musicale napoletana. Ha parlato della sua collaborazione con il gruppo e delle sfide e delle gioie che accompagnano la sua carriera musicale.

D’altra parte, Vairetti ha raccontato le sue esperienze e ha condiviso il suo punto di vista sulla scena musicale contemporanea. Con la sua consueta eloquenza, ha affrontato temi legati alla creatività, alla passione per la musica e alla continua ricerca di ispirazione.

Il video dell’intervista, curato dal nostro inviato Saverio Candela, offre uno sguardo privilegiato dietro le quinte dell’evento al “The Golden Pot”, permettendo agli spettatori di immergersi nell’universo affascinante e coinvolgente della musica e delle storie degli artisti.

L’iniziativa del “The Golden Pot” di ospitare artisti di calibro come Piero Gallo e Lino Vairetti testimonia l’impegno del locale nel promuovere la cultura e l’arte nella comunità di Cardito e oltre. La serata è stata un’occasione unica per gli appassionati di musica di godere di performance straordinarie e di entrare in contatto con le menti creative dietro di esse.

Il “The Golden Pot” si conferma quindi come un punto di riferimento per la musica dal vivo nella regione, offrendo agli appassionati un palcoscenico dove talento e passione si fondono in un’esperienza indimenticabile.