AVELLA. Il gruppo “Cambia Avella” vicino all’assessore Santina Cerbone per il grave lutto

Il Comunicato di cordoglio del gruppo di opposizione “Cambia Avella” per il grave lutto subito dall’assessore Santina Cerbone rimasta coinvolta in un incidente stradale dove ha perso la vita la mamma. “Un evento triste ha toccato il paese. Un brutto incidente ha coinvolto l’Assessore e concittadina Santina Cerbone, così a pochissimi chilometri da casa ha perso la vita la sua amata mamma. Siamo vicini alla famiglia, al marito, all’adorato figlio Peppe, ai cari nipoti, ad Anna ed a Bartolo, ed alla figlia Santina sempre accanto alla mamma in tutte le sue battaglie per la vita. Che il “Cielo” vi dia la forza di affrontare questo tristissimo momento”.

CAMBIA AVELLA.