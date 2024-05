Visciano, l’istituto comprensivo cambia nome. Si chiamerà Padre Arturo D’Onofrio. Arriva l’ufficialità

Finalmente c’è l’ufficialità. Dopo il via libera del consiglio di istituto e della giunta comunale, ora arriva anche l’ok del Prefetto e del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Ettore Acerra.

L’istituto comprensivo “Rossini – Virgilio” di Visciano cambia nome e da oggi si chiamerà “Padre Arturo D’Onofrio” in memoria del fondatore della Piccola Opera della Redenzione di cui è in corso il processo di beatificazione.

Un iter partito lo scorso mese di ottobre, all’indomani dell’insediamento del dirigente scolastico Vincenzo Serpico che ha trovato il pieno sostegno ed appoggio non solo negli ambienti della scuola, ma anche nell’amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Sabatino Trinchese.

“Un ennesimo riconoscimento per Visciano che rafforza il nostro senso di comunità e totale appartenenza e devozione ai valori predicati da Padre Arturo D’Onofrio – spiega il sindaco Sabatino Trinchese – Non solo. Un atto dovuto verso l’educatore ed il formatore, quale è stato Padre Arturo, servo di Dio, è vero, ma anche pedagogista ed educatore per migliaia di sfortunati bambini che accoglieva nella “casa del fanciullo” da lui fondata. Uno scrittore anche – aggiunge – di cui poco si parla. Nel libro “Il maestro“, si ricorderà, ha raccolto quelle che erano, e sono, le linee guida dell’essere un educatore attento e responsabile, partecipe della vita della comunità ma soprattutto dei suoi giovani. Una nuova denominazione che raccoglie un’importante eredità, cristiana, sociale e morale, che sapremo ben valorizzare” – conclude Trinchese.