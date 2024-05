AVELLINO, NELLA CIVICA DI GENOVESE CANDIDATO ANCHE MASSIMO PICONE, SEGRETARIO NAZIIONALE PARTITO PENSIONATI E LAVORATORI PER L’ITALIA

Massimo Picone, segretario nazionale del Partito Pensionati e Lavoratori per l’Italia, aderisce alla lista civica che candida a Sindaco Rino Genovese. Il sindacalista irpino ha annunciato l’appoggio e la sua personale candidatura in una delle liste civiche afferenti al candidato Rino Genovese.

Queste le sue dichiarazioni: “Da tempo ormai andava avanti un discorso collegato alle elezioni amministrative con l’amico giornalista Rino Genovese e alla fine di una serie di incontri ho discusso con il partito ed ho deciso di scendere in campo direttamente per appoggiare la candidatura di Rino genovese a primo cittadino. La mia candidatura nella lista civica che esprime come suo referente Rino genovese è la scelta che ritengo più giusta in considerazione della stima che nutro per Rino e delle idee portate avanti dal candidato per un rilancio della nostra Avellino. Sono consapevole che sarà una campagna elettorale difficile e non priva di insidie ma sono pronto ad offrire il mio contributo con la certezza di credere in un programma fondato su idee valide per la nostra città.” Massimo Picone