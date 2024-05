BAIANO. Appello della sezione locale del Pd per la Riapertura della Chiesa di S. Croce e il Ritorno della Pala d’Altare di Pompeo Landolfo

(Riceviamo e pubblichiamo) Chiesa di S. Croce: un luogo di culto per i fedeli baianesi ma anche custode di memoria e tradizioni.

Per la prossima riapertura della nostra chiesa Madre di S. CROCE, rivolgiamo un invito al Sindaco affinché si attivi per restituire alla devozione dei baianesi un’opera di grande valore artistico e storico: la pala d’altare dipinta nel 1610 dall’artista Pompeo Landolfo edenominata “ Ritrovamento della Santa Croce”.

L’opera , dipinta a tempera e olio su tavola di mt 3,95x 2,70, era situata sull’altare maggiore della Chiesa Madre di S.Croce.

Le tragiche conseguenze dei terremoti del 1980 e 1981, indussero la Sovrintendenza di Avellino e Salerno non soltanto a prelevare l’opera per sottrarla al prevedibile degrado ma soprattutto a curarne il restauro per riportarla alla iniziale bellezza. La brillante operazione fu portata a termine e dal 19 maggio 2006 è custodita ed esposta nel museo diocesano di Nola. La “PALA BAIANESE” è veramente splendida, possente e spettacolare.

Sono trascorsi più di quarant’anni dal trasferimento dell’opera alla Sovrintendenza e molti baianesi ne hanno smarrito la memoria. E’ per questo che sentiamo il dovere civico di invitare le istituzioni, nel riaprire la Chiesa di S. Croce, a fare tutto il possibile affinché l’opera del Landolfo sia restituita alla devozione dei baianesi e faccia bella mostra di sé sull’altare della Chiesa di S. Croce.

Il segretario PD sezione Baiano

Francesco Sorriento