Afragola: sorpreso con la droga. Arrestato 20enne dalla Polizia di Stato.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di controllo del territorio, in via Romolo Murri, hanno notato due giovani appiedati che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

Per tale motivo, i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando uno di loro, in possesso di quattro involucri, del peso complessivo di 6,20 grammi di hashish e 80 euro.

Pertanto, un 20enne napoletano,con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.