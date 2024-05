Grave incidente stradale a Monteforte Irpino: perde la vita una donna del baianese

Un tragico incidente stradale a Monteforte Irpino oggi, poco dopo le 13, lungo via Nazionale nella frazione “Gaudi”, appena dopo il bivio per Taurano. Una vettura, per un malore della conducente, che procedeva in direzione di Mugnano, ha impattato violentemente contro un albero presenta al margine della carreggiata. La collisione è stata così intensa che la passeggera, estratta con difficoltà dalle lamiere contorte del veicolo, ha riportato gravi lesioni. Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i Carabinieri, i Vigili del fuoco e le ambulanze, una giunta da Baiano che ha preso in carico il ferito più grave. Entrambe le donne coinvolte sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Avellino.

Purtroppo, nonostante i tempestivi interventi medici, l’anziana 73 enne passeggera di Avella, madre della conducente, è deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate nell’incidente dopo il ricovero in ospedale. Le condizioni della figlia, assessore al Comune della cittadina archeologica non destano per ora preoccupazioni.