AVELLA. Il Sindaco Vincenzo Biancardi si stringe al fianco dell’assessore Santina Cerbone per il grave incidente stradale nel quale è stata coinvolta.

Una tragedia ha colpito profondamente il cuore della comunità avellana, coinvolgendo un assessore, Santina Cerbone, della giunta Biancardi in un grave incidente che ha purtroppo portato alla morte della cara madre a causa di un sinistro stradale avvenuto a Monteforte quest’oggi. Ecco le parole del sindaco Vincenzo Biancardi pubblicate sui social: “In questo momento di profondo dolore, desidero esprimere tutto il mio sostegno e la mia vicinanza a Santina, madre dell’assessore e vittima di questo tragico incidente. La perdita di una persona cara è sempre un dolore immenso, e i nostri pensieri vanno a Santina e alla sua famiglia in questo momento così difficile. Possa tu, cara Santina, trovare anche in noi la forza per superare questo momento così doloroso. Ci uniamo a te ed alla tua famiglia con commozione e affetto.”

Le parole del Sindaco riflettono il senso di solidarietà e vicinanza che la comunità avellana ha voluto manifestare nei confronti dell’assessore e della sua famiglia. In un momento così delicato, è importante che la solidarietà e il sostegno reciproco siano al centro delle nostre azioni, per accompagnare chi è stato colpito da questa terribile tragedia

L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vincenzo Biancardi, si impegna a fornire tutto il supporto necessario all’assessore e alla sua famiglia, sia dal punto di vista pratico che emotivo. In un momento di dolore così intenso, è fondamentale che la comunità si stringa intorno a coloro che ne hanno bisogno, dimostrando così la forza e la solidarietà che caratterizzano il Baianese.