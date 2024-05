Convegno sull’Agricoltura nel Baianese: Analisi delle Criticità e delle Opportunità. Video e foto

Nella suggestiva cornice della Sala Alvarez del Palazzo Baronale di Avella, si è svolto oggi, sabato 4 maggio 2024, un evento di rilevanza imprescindibile per il territorio: il convegno organizzato dall’Associazione di agricoltori “Valle del Clanio” sul tema della “Situazione attuale dell’agricoltura del Baianese: Criticità e opportunità”.

L’Associazione, forte dell’adesione di oltre 40 imprenditori agricoli, si propone come punto di riferimento per affrontare le sfide sempre più complesse che il settore agricolo deve affrontare oggi. A presiedere l’evento è stato Biagio Arbucci, figura autorevole del panorama agricolo locale, il cui bagaglio di esperienza sul campo ha reso la sua relazione particolarmente attesa e autorevole.

Ad affiancare Arbucci, hanno preso la parola autorevoli personalità del panorama istituzionale, tra cui il presidente del Parco del Partenio e l’onorevole Vincenzo Alaia, consigliere regionale, e l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo. Ognuno di loro ha portato il proprio contributo e le proprie prospettive sulla situazione attuale e sulle possibili evoluzioni del comparto agricolo nel Baianese.

Il convegno si è delineato fin da subito come un’importante occasione di confronto e di approfondimento, in cui sono stati affrontati temi cruciali per il settore agricolo locale. Dalla tutela dell’ambiente alla valorizzazione delle produzioni locali, dalla sostenibilità delle pratiche agricole alla promozione di politiche pubbliche a sostegno degli agricoltori, ogni argomento è stato esaminato con attenzione e competenza.

A moderare gli interventi è stato l’esperto agronomo Sergio De Luca, il cui ruolo è stato fondamentale nel garantire un dibattito equilibrato e costruttivo, dando spazio a tutte le voci presenti e promuovendo un confronto stimolante e proficuo.

Tra le autorità istituzionali presenti, è stato particolarmente significativo il saluto del sindaco Vincenzo Biancardi, il quale ha sottolineato l’importanza dell’evento e il suo supporto alle iniziative volte a valorizzare il territorio e le sue risorse. Anche l’assessore regionale Nicola Caputo ha ribadito l’impegno della Regione Campania nel sostenere attivamente gli agricoltori locali, evidenziando gli sforzi compiuti negli ultimi anni per promuovere lo sviluppo sostenibile del settore.

In conclusione, il convegno si è rivelato un momento di confronto proficuo e ricco di spunti per il futuro dell’agricoltura nel Baianese. L’impegno e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprenditori si confermano come le chiavi per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro sostenibile e prospero per il territorio e le sue comunità agricole. Al termine del dibattito gli ospiti hanno potuto assaggiare la torta al Cioccolato offerta dalla gelateria “Il Pasquino” di Avella fatta a base di nocciole avellane.