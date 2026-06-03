Quadrelle, convocato il primo Consiglio comunale della nuova amministrazione Isola

Il Comune di Quadrelle ha convocato la prima seduta straordinaria del nuovo Consiglio comunale per sabato 13 giugno 2026 alle ore 11 presso l’aula consiliare della Casa Comunale. La seconda convocazione è fissata per il giorno successivo, domenica 14 giugno, alla stessa ora.
L’avviso, firmato dal sindaco Carmine Isola, è stato indirizzato ai consiglieri comunali, al Prefetto di Avellino e alla stazione dei Carabinieri competente.
Numerosi i punti inseriti all’ordine del giorno della seduta inaugurale della nuova amministrazione. In apertura si procederà alla convalida degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale, seguita dall’elezione del presidente del Consiglio comunale e dal giuramento ufficiale del sindaco.
Nel corso della riunione sarà inoltre comunicata la composizione della nuova Giunta comunale con la nomina del vicesindaco. Prevista anche la designazione dei componenti della Commissione elettorale comunale e della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.
Tra i temi più attesi figura infine la presentazione delle linee programmatiche di governo che guideranno l’azione amministrativa dei prossimi anni.
La convocazione porta la data del 1° giugno 2026 e rappresenta il primo atto ufficiale del nuovo corso amministrativo del Comune irpino.