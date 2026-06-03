“Piccolo Principe: un ponte tra i mondi”. A Sant’Angelo dei Lombardi va in scena il teatro inclusivo del Progetto “Sipario”

Sabato 6 giugno, presso il Centro sociale “Don Bruno Mariani” l’appuntamento, promosso dall’Asl Avellino con l’UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza, che vedrà sul palco adolescenti e adulti con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA)

L’essenziale è invisibile agli occhi. Il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry rivive nello spettacolo teatrale “Piccolo Principe: un ponte tra i mondi” in scena sabato 6 giugno, alle ore 18, presso il Centro Sociale “Don Bruno Mariani” di Sant’Angelo dei Lombardi.

La rappresentazione teatrale, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere, patrocinata dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, costituisce l’evento conclusivo della seconda edizione del Progetto “Sipario”, destinato ad adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico, promosso dall’Asl Avellino attraverso il Dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze e l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Dopo il successo dello scorso anno, lo spettacolo di sabato 6 giugno vedrà protagonisti 12 ragazzi a partire dai 13 anni che saliranno sul palcoscenico per una performance teatrale coinvolgente ed emozionate per la regia di Katia Cogliano e la collaborazione della Groove Dance Studio SSD a.r.l. che ha curato i movimenti coreografici.

Il teatro come luogo di incontro e di crescita, come spazio di confronto e di sperimentazione, capace di promuovere la comunicazione non verbale, l’ascolto attivo, l’empatia e l’immedesimazione nei sentimenti dei protagonisti.

Lo spettacolo traduce sul palco le finalità cardine del progetto, potenziando le abilità sociali ed emotive, accrescendo l’autostima personale e il senso di auto-efficacia, sviluppando la capacità di imitazione e di finzione, nel pieno rispetto del peculiare funzionamento di ciascun partecipante.

Rileggendo il capolavoro di Saint-Exupéry, i ragazzi costruiranno un vero e proprio “ponte” capace di unire mondi apparentemente lontani, dimostrando che la diversità è una ricchezza da esplorare.