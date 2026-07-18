Domicella, il Campus Estivo 2026 punta sull’inclusione: il 3 agosto la grande serata di gala

DOMICELLA (AV) – Un’estate all’insegna dell’inclusione, della solidarietà e della crescita condivisa. È questo lo spirito che anima il Campus Estivo 2026 del Comune di Domicella, promosso dal Sindaco e dall’intera Amministrazione comunale, giunto alla sua prima edizione.

Il progetto, avviato lo scorso 22 giugno, nasce con un obiettivo ben preciso: abbattere le barriere economiche, sociali e culturali, offrendo a tutti i bambini un’opportunità di crescita, socializzazione e divertimento, senza lasciare indietro nessuno. Un campus fortemente orientato all’inclusione, capace di accogliere e valorizzare ogni bambino, superando ogni forma di disabilità e di emarginazione.

Un percorso non privo di difficoltà, come sottolineano gli organizzatori, ma affrontato con determinazione e con la consapevolezza che costruire una comunità inclusiva richiede impegno quotidiano, sensibilità e collaborazione.

A gestire il servizio è l’associazione “Un Mondo Magico ODV”, che nelle settimane di attività ha coinvolto numerose figure professionali impegnate nel sociale, tra cui il dott. Francesco Spera, conosciuto come il Dottore del Sorriso, la psicoterapeuta dott.ssa Iolanda Cosenza, l’operatrice RTBC dott.ssa Luisa Fornaro, la psicologa Giovanna Albano, la mediatrice culturale Olga Mazzocchi e tanti altri professionisti che hanno messo competenze ed esperienza al servizio dei bambini e delle loro famiglie.

Il momento più atteso è in programma lunedì 3 agosto, alle ore 19:30, quando il Campus vivrà il suo appuntamento conclusivo con “La Serata di Gala – Un Viaggio Tra…”, in programma nell’ambito del Campus Estivo 2026.

Sul palco saliranno i bambini insieme allo staff, protagonisti di uno spettacolo ricco di musica, magia e divertimento, pensato non solo per regalare emozioni al pubblico, ma anche per lanciare un messaggio importante: costruire una società più inclusiva, nella quale nessuno venga escluso e ogni persona possa sentirsi parte integrante della comunità.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. Sarà una serata di festa, ma soprattutto un’occasione per condividere i valori dell’accoglienza, della solidarietà e dell’inclusione, principi che hanno accompagnato il Campus fin dal primo giorno e che continueranno a rappresentarne il vero successo.

Un appuntamento da non perdere per vivere insieme una serata speciale e sostenere un progetto che ha saputo trasformare il divertimento estivo in una concreta esperienza di crescita umana e sociale.