NOLA. Inaugurazione della Farmacia del Rosario: a Nola apre un nuovo punto di riferimento per salute e benessere

Un nuovo presidio dedicato alla salute, all’innovazione e al benessere apre le sue porte a Nola. Lunedì 20 luglio 2026, alle ore 19:00, sarà inaugurata la Farmacia del Rosario, situata in Via San Gennaro 418, località Cinque Vie, pronta a diventare un punto di riferimento per i cittadini del territorio.

L’evento inaugurale rappresenta un momento di incontro con la comunità e l’occasione per conoscere da vicino una realtà che punta a coniugare professionalità, accoglienza e servizi innovativi. La Farmacia del Rosario nasce infatti con l’obiettivo di offrire non solo la tradizionale assistenza farmaceutica, ma anche consulenze personalizzate e un’attenzione costante alla prevenzione e al benessere della persona.

Il messaggio scelto per l’inaugurazione sintetizza la filosofia della nuova attività: “Un luogo dove salute, innovazione e benessere si incontrano.” Un impegno che guarda alle esigenze dei cittadini, mettendo al centro qualità del servizio, competenza e vicinanza al territorio.

L’appuntamento è aperto a tutti: sarà un’occasione per visitare i nuovi locali, incontrare il team della farmacia e condividere un momento di festa con la comunità.

Appuntamento:

Data: Lunedì 20 luglio 2026

Orario: Ore 19:00

Luogo: Farmacia del Rosario, Via San Gennaro 418, località Cinque Vie, 80035 Nola (NA)

La cittadinanza è invitata a partecipare per celebrare insieme l’inizio di questa nuova realtà al servizio della salute. Vi aspettiamo!