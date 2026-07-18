Nola, degrado al “Santa Maria della Pietà”: una denuncia pubblica accende i riflettori sull’ospedale

NOLA (NA) – Una denuncia pubblica rilancia l’attenzione sulle condizioni del Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Pietà” di Nola, dove cittadini e lavoratori segnalano una situazione di degrado che interesserebbe alcuni spazi del nosocomio.

Al centro delle criticità vi sarebbe l’area situata al piano terra dell’ospedale, dove si trovano la farmacia ospedaliera, gli spogliatoi del personale e la camera mortuaria. Secondo quanto denunciato, da tempo la zona sarebbe interessata da lavori mai realmente conclusi, con continui interventi di scavo, copertura e successiva riapertura del cantiere.

La vicenda sarebbe tornata d’attualità anche in occasione dell’inaugurazione della nuova risonanza magnetica, alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Sempre secondo quanto riportato nella denuncia, in vista della visita istituzionale l’area sarebbe stata sistemata temporaneamente con coperture provvisorie, piante ornamentali e uno striscione riportante il logo dell’ASL Napoli 3 Sud, per poi ritornare successivamente nello stato di abbandono precedente.

Le segnalazioni descrivono un ambiente caratterizzato dalla presenza di scarafaggi e blatte, una situazione ritenuta incompatibile con gli standard igienico-sanitari richiesti all’interno di una struttura ospedaliera.

A destare particolare preoccupazione è anche la vicinanza della zona degradata alla camera mortuaria, un luogo che, secondo i denuncianti, dovrebbe garantire il massimo rispetto e decoro per i defunti e per i loro familiari.

Le criticità riguarderebbero inoltre il personale sanitario e gli operatori, costretti, secondo quanto riferito, a utilizzare spogliatoi situati in un contesto che presenta evidenti problematiche strutturali e igieniche.

La denuncia, pubblicata sui social dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, chiede un intervento urgente da parte degli enti competenti affinché vengano accertate le condizioni segnalate e siano adottati i necessari provvedimenti per ripristinare sicurezza, decoro e salubrità all’interno della struttura ospedaliera.

Al momento non risultano repliche ufficiali da parte dell’ASL Napoli 3 Sud in merito alle criticità evidenziate. Eventuali precisazioni o chiarimenti saranno riportati non appena disponibili, nel rispetto del diritto di informazione e del principio del contraddittorio.