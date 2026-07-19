ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 19 Luglio 2026

S. GIUSTA, S. SIMMACO
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Settimana n. 29
Giorni dall’inizio dell’anno: 200/165
A Roma il sole sorge alle 04:52 e tramonta alle 19:40 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 04:53 e tramonta alle 20:06 (ora solare)
Luna: 10.40 (lev.) 22.23 (tram.)
Aforisma del giorno:
Sapendo che il primo posto nel cuore dei loro uomini è incontrastatamente occupato dai cavalli, le donne inglesi cercano di assicurarsi almeno il secondo posto in graduatoria, facendo di tutto per assumere un aspetto equino. E di solito ci riescono. (George Bernard Shaw)