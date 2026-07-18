Tragico incidente sulla Fondovalle Sele: perde la vita un uomo, traffico in tilt nel territorio di Caposele

CAPOSELE (AV) – Drammatico incidente stradale questa mattina lungo la Fondovalle Sele, nel territorio comunale di Caposele, in Alta Irpinia. Nel violento scontro tra due veicoli un uomo ha perso la vita.

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

I militari dell’Arma stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a chiarire le cause dello scontro e accertare eventuali responsabilità. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo la Fondovalle Sele, importante arteria di collegamento tra l’Irpinia e la provincia di Salerno, con rallentamenti e disagi al traffico per diverse ore.

Le generalità della vittima non sono state ancora rese note, in attesa del completamento delle procedure di identificazione e della comunicazione ai familiari.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sull’esatta dinamica del tragico incidente e sulle condizioni delle altre persone coinvolte nel sinistro.