Assemblea Ordinaria del Comitato Provinciale UNPLI Napoli APS – 6 giugno 2026 Sala Ostrichina – Bacoli (NA)

Si svolgerà sabato 6 giugno 2026, alle ore 09:30, presso la Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro, l’Assemblea Ordinaria del Comitato Provinciale UNPLI Napoli APS, importante momento annuale di incontro e confronto tra le Pro Loco del territorio napoletano.

L’assemblea sarà dedicata all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e alla condivisione delle attività associative svolte nel corso dell’ultimo anno, con uno sguardo rivolto ai programmi futuri e alle iniziative di promozione culturale, turistica e sociale dell’area metropolitana di Napoli. All’iniziativa prenderanno parte i rappresentanti delle Pro Loco affiliate al Comitato Provinciale, oltre ai Sindaci dei 92 Comuni della Città Metropolitana di Napoli e ai rappresentanti delle istituzioni regionali campane, confermando il forte legame tra il sistema delle Pro Loco e gli enti istituzionali impegnati nella valorizzazione delle identità locali.

La scelta della Sala Ostrichina, luogo simbolico del patrimonio storico e culturale flegreo, intende inoltre sottolineare il valore della collaborazione tra associazionismo, territori e istituzioni nella costruzione di percorsi condivisi di sviluppo e promozione delle comunità locali.

“Il Presidente Claudio Napolitano rinnova così il proprio impegno a sostegno delle realtà territoriali, delle tradizioni popolari e delle attività culturali che rappresentano un patrimonio fondamentale per l’intera provincia napoletana.”