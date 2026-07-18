Nozze d’Oro per Raffaele Ungaro e Filomena Colucci: cinquant’anni di amore e vita insieme

Una giornata speciale quella di oggi per Raffaele Ungaro e Filomena Colucci, che hanno festeggiato il prestigioso traguardo del 50° anniversario di matrimonio.

I coniugi hanno rinnovato questa mattina le promesse d’amore nel corso di una sentita funzione religiosa, ringraziando il Signore per mezzo secolo di vita condivisa, costruita giorno dopo giorno con amore, sacrificio e valori familiari.

Conclusa la celebrazione, Raffaele e Filomena si sono recati in un noto ristorante, dove stanno festeggiando insieme ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto condividere con loro questo momento così importante.

Le fotografie raccontano la bellezza di una storia d’amore lunga cinquant’anni: dallo scatto del giorno delle nozze, che ritrae due giovani sposi pieni di sogni, fino all’immagine di oggi, che li mostra ancora uniti, sorridenti e complici, simbolo di un legame che il tempo ha reso ancora più forte.

Le Nozze d’Oro rappresentano un traguardo prezioso, testimonianza di una vita vissuta insieme con rispetto, dedizione e affetto reciproco, valori che continuano a essere un esempio per figli, nipoti e per l’intera comunità.

Alla coppia giungano i più sinceri auguri di buon anniversario, con l’augurio di vivere ancora tanti anni di serenità, salute e felicità.

La redazione di Binews si unisce agli auguri per Raffaele Ungaro e Filomena Colucci, congratulandosi per questo meraviglioso traguardo d’amore.