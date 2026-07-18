Quadrelle: Oggi è il giorno speciale per Raffaele Ungaro e Filomena Colucci che festeggiano il loro 50esimo anniversario di matrimonio.

Carissimi Raffaele Ungaro e Filomena Colucci, tanti affettuosi Auguri per il vostro 50° anniversario di matrimonio!

Cinquant’anni insieme rappresentano una storia straordinaria fatta di amore, complicità, sacrifici e tantissimi momenti indimenticabili. Siete l’esempio che il vero amore, coltivato giorno dopo giorno, riesce a superare ogni sfida e a diventare sempre più forte.

Chi vi conosce sa che avete saputo affrontare la vita con il sorriso, la passione e anche con tanta allegria. Indimenticabile la vostra partecipazione alla Corrida, dove, con il vostro splendido tango, avete conquistato il pubblico e un fantastico secondo posto, dimostrando che eleganza, affiatamento e amore possono brillare anche su un palcoscenico.

Che questo importante traguardo sia solo una nuova tappa di un viaggio che continuera’ a regalarvi salute, serenità, gioia e tanti momenti felici da condividere con la vostra famiglia e con tutte le persone che vi vogliono bene.

Buon 50° anniversario di matrimonio, Raffaele e Filomena!

Che il vostro amore continui a danzare nella vita con la stessa armonia e la stessa emozione di quel meraviglioso tango. Con immenso affetto, auguri per le vostre Nozze d’Oro!

Andrea Salvatore