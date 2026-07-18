Avella, sold out alla Cantina r’è Guagliun: la Festa dell’Amicizia di Alessandro Conte conquista il pubblico

Una serata all’insegna dell’amicizia, della convivialità e della buona musica ha animato la Cantina r’è Guagliun di Avella, il caratteristico locale di proprietà di Luigi Canonico, dove l’iniziativa organizzata da Alessandro Conte ha fatto registrare il sold out.

L’evento ha richiamato numerosi partecipanti provenienti non solo da Avella, ma anche da tutto il Mandamento Baianese, dal Nolano e dall’Avellinese, a conferma del grande interesse suscitato da un appuntamento che ha saputo unire persone di ogni età in un clima di allegria e condivisione.

Protagonista della serata è stata anche la musica dal vivo, con un cantante che ha accompagnato la cena coinvolgendo il pubblico con un repertorio capace di far cantare e divertire tutti i presenti, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Tra gli ospiti anche don Giuseppe Parisi, parroco di Avella, la cui presenza ha testimoniato ancora una volta il forte legame con la comunità e con le iniziative che favoriscono la socialità e lo stare insieme.

Soddisfatto Alessandro Conte, che ha visto premiato il lavoro organizzativo con una partecipazione superiore alle aspettative. Un plauso anche a Luigi Canonico e allo staff della Cantina r’è Guagliun, che con la consueta ospitalità, l’ottima cucina e un servizio impeccabile hanno contribuito alla piena riuscita della manifestazione.

Una serata semplice ma autentica, caratterizzata da sorrisi, buon cibo e tanta voglia di stare insieme, che conferma come iniziative di questo tipo rappresentino un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio, lasciando nei partecipanti il desiderio di ritrovarsi presto per un nuovo appuntamento.