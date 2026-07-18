“​O CARR E FUOC”. il profeta Elia, il giudizio e la speranza. Il racconto visionario di Maicol Acierno

​Introduzione: Il Profeta della Tempesta

​Nel calendario dei cuori, ogni anno, quando luglio brucia i campi e l’aria si fa densa come piombo, il pensiero corre a lui. Lunedì è il giorno di Sant’Elia, e nelle terre del Sud, tra le pietre antiche e le voci dei padri, riecheggia ancora quell’adagio viscerale: “O chiov’ o ‘nsaluta”, spesso declinato nel crudo “O chiov’ o mascuttea”. È un detto che trasuda la potenza incontrollabile del profeta di Tisbe: colui che ha il potere di chiudere il cielo e aprirlo, colui che comanda le nubi e la folgore. Elia non è un santo di gesso o di preghiera sommessa; è l’uomo della tempesta, il mistico che ha visto Dio non nel vento forte, né nel terremoto, ma nel sussurro di una brezza leggera, dopo aver però sfidato i re della terra e la loro arroganza. Egli è il guardiano della soglia, il messaggero che sa quando il tempo della pazienza umana è giunto al termine.

​Il Carro e la Caduta degli Immortali

​La terra non era più un giardino, ma un mattatoio a cielo aperto. I potenti, i tiranni di questa epoca decadente, camminavano tra le rovine delle città con le mani lorde di sangue, convinti che l’eternità fosse un diritto acquisito per censo o per crudeltà. Si cibavano di carne umana, trasformando la vita altrui in banchetto, convinti che il loro banchetto non avrebbe mai conosciuto tramonto. Ridevano, brindando con calici che riflettevano il pianto degli oppressi, sicuri che nessun giudice avrebbe mai osato bussare alle porte dei loro palazzi fortificati.

​Ma nel deserto di Giuda, due ombre si stagliavano contro il sole: Elia, colui che non ha conosciuto la morte, e Eliseo, il suo discepolo. Elia scrutava l’orizzonte: “Vedi, Eliseo? Credono di aver costruito mura che proteggono la loro empietà. Non sanno che il metallo più temprato è paglia davanti al soffio dello spirito.”

​D’improvviso, il firmamento si squarciò. Il Carro di Fuoco discese con un fragore che non era suono, ma vibrazione dell’anima. Le ruote, composte da folgori intrecciate, non toccavano terra, ma sollevavano le anime di coloro che si erano nutriti del prossimo, strappandole via dai loro corpi ancora vivi, ancora avidi. I tiranni videro le pareti dei loro saloni diventare trasparenti. Non sentirono dolore fisico, ma un terrore atavico: il distacco. Il Carro non cercava i corpi, cercava le loro ombre cattive. Una ad una, le anime di chi si era nutrito della sofferenza altrui venivano estirpate, sollevate verso il fuoco purificatore che non lasciava cenere, ma solo il vuoto lasciato dalla loro superbia.

​La Scelta del Testimone

​Mentre il caos imperversava, nel salone dove la crudeltà era stata servita, si trovava Malachia. Per anni era stato costretto a servire ai tavoli imbanditi, testimone muto della fame nascosta dietro l’opulenza. Mentre i potenti si dissolvevano, il Carro rallentò il suo volo. Eliseo, che conduceva le redini di quel turbine, tese una mano verso l’uomo: “Malachia, la tua testimonianza ha pesato più del loro oro. Vuoi salire? Il sentiero dei profeti ti attende oltre il velo del firmamento.”

​Malachia guardò il Carro, vide l’eternità, la pace, la fine di ogni fatica. Poi guardò la terra, devastata ma finalmente libera. Un sorriso amaro gli increspò le labbra. “Se salissi con voi,” rispose l’uomo, “chi racconterà ai sopravvissuti che la giustizia non è un mito? Chi insegnerà loro che la terra non appartiene a chi la divora, ma a chi la cura?”

​Elia, dal centro del fuoco, fece un cenno di assenso, un gesto di rispetto per quell’umano che aveva compreso il senso della prova. Il Carro si sollevò di nuovo, scuotendo i cieli e lasciando dietro di sé una pioggia di luce che purificava l’aria dal fetore della superbia. Malachia rimase solo, al centro di una terra finalmente silenziosa. Era diventato il seme di un mondo nuovo, il custode della memoria.

​L’epilogo: La Parola Eterna

​Il giudizio del cielo è compiuto, e ciò che è stato seminato nell’iniquità, nel fuoco è stato vagliato. Come sta scritto nel libro che profetizza il ritorno dell’ordine divino:

​”Et convertet cor patrum ad filios, et cor filiorum ad patres eorum, ne forte veniam et percutiam terram anathemate.”

​”Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, affinché io non venga a colpire la terra con lo sterminio.”

(Malachia 3, 24)

Maicol Acierno