Pompei, lezione di storia viva con Carlo Sama: “La caduta di un impero” apre il nuovo appuntamento de Gli Incontri di Valore.(Foto)

Non tutte le lezioni arrivano dai banchi di scuola. Alcune si vivono guardando negli occhi chi ha attraversato, in prima persona, le tempeste della storia contemporanea. È il caso di Carlo Sama, ospite d’eccezione questa sera a Pompei per un nuovo incontro della rassegna Gli Incontri di Valore, promossa con l’obiettivo di portare nel cuore della città momenti di riflessione civica e culturale di alto profilo.

Sama, figura chiave in una delle pagine più controverse dell’economia italiana, dialogherà con Nicola Ruocco attorno al suo libro La caduta di un impero. Un’opera che è molto più di un saggio economico: è un racconto lucido e senza filtri sul potere, sulla crisi del sistema industriale italiano, sul rapporto tra finanza, politica e verità.

L’incontro, ospitato in un luogo simbolico come Pompei, diventa così una straordinaria occasione di confronto tra passato e presente. Perché Pompei, con la sua storia millenaria, è anche laboratorio di idee, spazio vivo dove il pensiero si fa futuro.

“Abbiamo bisogno di ascoltare chi ha vissuto davvero le grandi sfide della nostra società – spiegano gli organizzatori –. Confrontarci con esperienze come quella di Sama significa capire meglio il nostro tempo, e formare coscienze critiche, consapevoli, pronte a costruire il domani”.

Un evento che promette intensità e profondità, nel segno di una cultura che non si limita a custodire il passato, ma che sceglie di interrogare il presente per progettare il futuro.