Piantedosi risponde a Salvini con ironia: “Io penso solo all’Avellino capolista”

Nel pieno delle indiscrezioni politiche e dei possibili rimpasti di governo, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sceglie la via dell’ironia per rispondere alle parole di Matteo Salvini, che avrebbe espresso la volontà di tornare alla guida del Viminale. Interpellato sul tema, Piantedosi ha glissato con eleganza e toni leggeri: “Questo fine settimana per me è stato molto bello perché l’Avellino ha vinto a Catania, confermando il primo posto in classifica. Questo ha monopolizzato completamente la mia attenzione”.

Una dichiarazione che sposta l’attenzione dalla politica al calcio, con un chiaro riferimento alla sua grande passione per i colori biancoverdi. Il ministro, originario di Pietrastornina in provincia di Avellino, non ha mai nascosto il suo amore per la squadra della sua terra, che quest’anno sta disputando una stagione entusiasmante in Serie C.

“Se dovessi ambire a qualcosa fuori dal ministero, lo farei solo per un ruolo all’interno dell’Avellino Calcio. È l’unica passione che coltivo al di fuori del Viminale”, ha aggiunto con un sorriso.

Parole che hanno suscitato simpatia e che mostrano il volto più umano e autentico del ministro, legato in maniera profonda alla sua Irpinia. Mentre il dibattito politico prosegue, Piantedosi si ritaglia un momento di orgoglio personale, celebrando una vittoria importante della squadra che, almeno per un giorno, ha rubato la scena alla politica nazionale.